Разворот на восток: Зачем Россия продает углеводородный газ в Китай
Стоимость доставки сжиженного углеводородного газа в Китай выше, чем в Европу, это снизит рентабельность российских компаний, но для бюджета РФ сильной проблемы не создаст, заявил НСН Игорь Юшков.
Поставки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Китай будут не совсем выгодны российским компаниям, так как сильно возрастают затраты на логистику, заявил НСН рассказал аналитик ФНЭБ и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Поставки СУГ из России в Китай в этом году могут увеличиться на 66,7% — до 750 тысяч тонн в 2025 году против 450 тысяч в 2024, пишут «Известия». Эксперты объясняют рост экспорта отказом Европы от закупок российского сырья и снижением американского импорта из-за тарифных ограничений. Однако есть ряд проблем для значительного роста поставок в КНР в связи с периодическим дефицитом парка вагонов-цистерн и отсутствием терминалов для перевалки СУГ на Дальнем Востоке. Юшков подтвердил, что логистика поставок в КНР требует больших расходов, чем в Европу.
«СУГ используются либо для моторного топлива, для автономной газификации, либо как сырье для нефтехимии. Для Китая это не очень большие объемы. Для нас это действительно разворот на восток. Цены, как правило, рыночные, но мы традиционно поставляли СУГ именно в Европу, и в этом плане для нас возрастают затраты на логистику. Когда мы продаем Китаю, то цена обычная, без скидок, но стоимость доставки больше, чем в Европу. Не думаю, что СУГ нам вообще невыгодно везти в Китай, но просто эти затраты на логистику снизят рентабельность. То есть это будет менее прибыльно для нефтяных компаний. При этом вряд ли снизятся объемы производства и экспорта. Для бюджета государства это тоже не создаст больших проблем, потому что СУГ и не приносил большой прибыли. У нас основные доходы идут от экспорта нефти и нефтепродуктов», - подчеркнул он.
Также Юшков рассказал, какие страны активнее всего закупают сжиженный углеводородный газ у России.
«СУГ активно покупает Турция, страны Северной Африки, даже страны Ближнего Востока берут у нас дизель и мазут, а свои объемы высвобождают и продают. Турция суммарно увеличила экспорт российских нефтепродуктов на 11 миллионов тонн с 2022 года и ровно настолько же увеличила поставки своих нефтепродуктов в Европу. Много СУГ берут страны ближнего зарубежья: Грузия, Армения, Казахстан», - подытожил он.
Ранее Юшков говорил НСН, что потеря европейского рынка для СУГ окажется незначительной, потоки направят на внутреннего потребителя, для которого он может подешеветь, а после налаживания логистики – и на азиатский рынок.
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