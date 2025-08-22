Американский президент и так добился, чего хотел, а теперь ему хочется проверить, насколько Россия и Украина готовы к миру, поэтому он отходит в сторону от мирного процесса, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.

Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, дав возможность президентам России и Украины самим организовать двустороннюю встречу, сообщил The Guardian со ссылкой на источник в администрации Белого дома. По информации собеседника издания, республиканец планирует занять «выжидательную позицию», чтобы посмотреть, возможно ли проведение подобной встречи. Эксперт сравнил это с тестом для Москвы и Киева.