Переговоры без Трампа: Аналитик обнаружил секретную проверку для России и Украины
Президент США Дональд Трамп уже добился по украинскому вопросу того, чего хотел, и теперь намерен снять с себя это бремя, заявил НСН Павел Кошкин.
Американский президент и так добился, чего хотел, а теперь ему хочется проверить, насколько Россия и Украина готовы к миру, поэтому он отходит в сторону от мирного процесса, рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в беседе с НСН.
Дональд Трамп намерен временно отойти от переговоров по российско-украинскому урегулированию, дав возможность президентам России и Украины самим организовать двустороннюю встречу, сообщил The Guardian со ссылкой на источник в администрации Белого дома. По информации собеседника издания, республиканец планирует занять «выжидательную позицию», чтобы посмотреть, возможно ли проведение подобной встречи. Эксперт сравнил это с тестом для Москвы и Киева.
«Трамп уже добился своего, потому что он предпринял попытку усадить за стол переговоров Путина и Зеленского. Если встреча состоится без него, он уже добьется своей цели. Ему нет необходимости присутствовать, так как он для себя уже создал хороший плацдарм. В любом случае республиканец сможет получить репутационные дивиденды и наклеить себе медальку если не миротворца, то хотя бы посредника. Я думаю, что он хочет выйти, потому что ему нечего терять, но с другой стороны, он хочет снять с себя это бремя. Если это временный выход, то он выглядит как попытка предоставить сторонам возможность самим договориться и оценить их мирные намерения. Это своеобразная проверка для России и Украины, насколько они готовы к переговорам. Если все будут искать поводы для саботирования, то республиканец может ужесточить риторику», — указал он.
Ранее Кошкин заявил НСН, что вести переговоры по Украине без участия Европы и Киева бессмысленно.
