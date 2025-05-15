Мерц исключил выдачу разрешения на запуск «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не имеет лицензии на эксплуатацию и, по его словам, эта ситуация меняться не должна. Об этом он сообщил в интервью изданию Die Zeit, комментируя вопрос о возможной активизации проекта при действующем правительстве.

По словам главы кабмина, действующие условия не предполагают изменения позиции по поводу замороженного газопровода. В январе суд швейцарского кантона Цуг обязал компанию-оператора Nord Stream 2 AG в течение 60 дней погасить задолженности перед мелкими кредиторами, угрожая началом процедуры банкротства. Срок исполнения решения был продлен до 9 мая, отмечает издание «Профиль».