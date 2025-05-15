Мерц исключил выдачу разрешения на запуск «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не имеет лицензии на эксплуатацию и, по его словам, эта ситуация меняться не должна. Об этом он сообщил в интервью изданию Die Zeit, комментируя вопрос о возможной активизации проекта при действующем правительстве.
По словам главы кабмина, действующие условия не предполагают изменения позиции по поводу замороженного газопровода. В январе суд швейцарского кантона Цуг обязал компанию-оператора Nord Stream 2 AG в течение 60 дней погасить задолженности перед мелкими кредиторами, угрожая началом процедуры банкротства. Срок исполнения решения был продлен до 9 мая, отмечает издание «Профиль».
В назначенный день суд утвердил мировое соглашение между оператором и его кредиторами. Документ может быть оспорен в апелляционном порядке. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является российская компания Gazprom international projects LLC, однако ее акции находятся в залоге у европейских энергетических концернов — OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie.
Эти компании покрыли половину стоимости проекта — около 4,75 млрд евро. Остальные средства вложил «Газпром», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru