Знакомый задержанного основателя рехаба «Антонов PRO» заявил о клевете
Знакомый основателя реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова, задержанного по делу о незаконном лишении свободы, сообщил NEWS.ru, что считает его «хорошим человеком» и предполагает, что обвинения могли исходить от постояльцев, находящихся в нестабильном состоянии. Мужчина попросил не раскрывать его имя и выразил уверенность, что ситуация будет прояснена.
Он отметил, что знаком с Антоновым много лет и не сомневается в его репутации. По его словам, заявления людей, которые находятся в состоянии трезвости всего несколько дней, не всегда объективны и могут искажать реальную картину происходящего.
Ранее стало известно о задержании Антонова в Подмосковье. Поводом стало сообщение одного из постояльцев, который 30 ноября пожаловался родственникам на избиения и голод в центре.
В ходе проверки полиция обнаружила факты незаконного удержания 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет, передает «Радиоточка НСН».
