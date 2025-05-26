По его словам, это также улучшит экономическую ситуацию в Германии. Премьер указал, что подобный вариант несколько месяцев назад активно обсуждался в кругу дипломатов в Брюсселе. Кречмер поставил под вопрос заявления правительства ФРГ, что Берлин не готов к переговорам по Украине. По его словам, политикам на Западе следует задать себе вопрос, при каких условиях Россия вообще захотела бы с ними разговаривать.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над новыми санкциями для оказания давления на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

