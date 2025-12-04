Валуев усомнился в необходимости запрета «детского шампанского» для подростков

Первый зампред комитета Госдумы Николай Валуев заявил «ФедералПресс», что инициативу о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков, оформленных как алкоголь, следует обсуждать только после анализа реального масштаба проблемы. Он подчеркнул, что такие продукты часто покупаются семьями в праздники и не содержат этанола, а сведения о массовом их употреблении подростками отсутствуют.

При этом парламентарий признал, что внешнее сходство напитков с алкоголем может формировать у детей психологическую привычку копировать поведение взрослых и воспринимать алкоголь как часть праздничной культуры. По его словам, именно такие риски лежат в основе обсуждения.