Валуев усомнился в необходимости запрета «детского шампанского» для подростков
Первый зампред комитета Госдумы Николай Валуев заявил «ФедералПресс», что инициативу о запрете продажи несовершеннолетним безалкогольных напитков, оформленных как алкоголь, следует обсуждать только после анализа реального масштаба проблемы. Он подчеркнул, что такие продукты часто покупаются семьями в праздники и не содержат этанола, а сведения о массовом их употреблении подростками отсутствуют.
При этом парламентарий признал, что внешнее сходство напитков с алкоголем может формировать у детей психологическую привычку копировать поведение взрослых и воспринимать алкоголь как часть праздничной культуры. По его словам, именно такие риски лежат в основе обсуждения.
Валуев провел параллель с идеей вернуть продажу пива на стадионы и вновь выступил против, объяснив, что спорт не должен ассоциироваться с алкогольной атрибутикой, даже безалкогольной. Он отметил, что привычки, сформированные в детстве, влияют на поведение человека на протяжении всей жизни.
По словам депутата, если корректировать закон, то логичным вариантом мог бы стать запрет продажи несовершеннолетним продукции с маркировкой «пиво» или «вино» независимо от состава. Однако он подчеркнул, что перед принятием ограничений необходимо понять, откуда возникла инициатива и насколько она действительно обоснована, напомнив, что в целом потребление алкоголя в стране продолжает снижаться, передает «Радиоточка НСН».
