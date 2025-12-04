Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»
Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал NEWS.ru, что готов вернуться на сцену Московского театра «Ленком». Он уточнил, что точную дату его выхода определит художественный руководитель театра Владимир Панков.
По словам актера, постановка, в которой он будет задействован, включает около 80 исполнителей (народных артистов и артистов труппы) с небольшими эпизодическими ролями, каждая из которых имеет дублеров. Збруев подчеркнул, что подобная схема — обычная практика для театра.
Ранее заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер сообщил, что артиста выписали из больницы и что его состояние «замечательное».
В октябре Збруев был госпитализирован из-за спазмов в кишечнике, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»
- В Госдуме допустили долгосрочную аренду Индией российской атомной подлодки
- Кадыров заявил о готовности выполнить приказ Путина в случае войны с Европой
- «В три раза дешевле отеля»: Почему упали цены на посуточную аренду
- Дизайнер посоветовал отказаться от пластикового декора к Новому году
- Депутат Буцкая: В России могут появиться «белый» и «черный» списки нянь
- Рубль укрепляется на фоне роста продаж валюты и слабого импорта
- Правительство продлило разрешение на выпуск аналога «Оземпика» до 2026 года
- Путин: Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь
- «Не совсем чистый белый»: «Облачный танцор» стал главным оттенком 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru