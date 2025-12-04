Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал NEWS.ru, что готов вернуться на сцену Московского театра «Ленком». Он уточнил, что точную дату его выхода определит художественный руководитель театра Владимир Панков.

По словам актера, постановка, в которой он будет задействован, включает около 80 исполнителей (народных артистов и артистов труппы) с небольшими эпизодическими ролями, каждая из которых имеет дублеров. Збруев подчеркнул, что подобная схема — обычная практика для театра.

Президент «Ленкома» рассказал о состоянии Збруева

Ранее заслуженный деятель искусств России Марк Варшавер сообщил, что артиста выписали из больницы и что его состояние «замечательное».

В октябре Збруев был госпитализирован из-за спазмов в кишечнике, передает «Радиоточка НСН».

