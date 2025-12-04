Выписанный из больницы Збруев сообщил о возвращении на сцену «Ленкома»

Путин заявил, что Уиткофф не предлагал РФ вернуться в G7 В ФРГ рассказали о секретных переговорах с РФ по налаживанию отношений Временный поверенный РФ обсудил атаки ВСУ в Черном море в МИД Турции Варламов и Иванов оказались среди лауреатов первой премии «Книжные люди» Тарпищев не считает потерей для тенниса РФ уход Потаповой в сборную Австрии