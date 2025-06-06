Трамп заявил, что остановил «Северный поток — 2»

Глава США Дональд Трамп заявил, что это он остановил газопровод «Северный поток — 2», сообщает RT.

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Это произошло во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. При этом американский президент указал, что он сожалеет об этом.

Ранее канцлер Германии заявил, что газопровод «Северный поток — 2» не имеет лицензии на эксплуатацию и, по его словам, эта ситуация меняться не должна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампСеверный Поток-2

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