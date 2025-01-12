В Германии кандидат в канцлеры пообещала перезапустить «Северный поток»
В Германии кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах, сообщает газета Welt.
Она также пообещала снести все построенные ветряные электростанции, назвав их «ветряными мельницами позора», вернуть в эксплуатацию атомные электростанции и продлить срок службы угольных электростанций.
Кроме того, Вайдель заявила, что закроет границы ФРГ для нелегальных мигрантов и начнет их масштабные высылки.
Ранее президент Сербии предрек запуск «Северного потока» через год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru