В Германии кандидат в канцлеры от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод «Северный поток» в случае победы на парламентских выборах, сообщает газета Welt.

Она также пообещала снести все построенные ветряные электростанции, назвав их «ветряными мельницами позора», вернуть в эксплуатацию атомные электростанции и продлить срок службы угольных электростанций.

Кроме того, Вайдель заявила, что закроет границы ФРГ для нелегальных мигрантов и начнет их масштабные высылки.

Ранее президент Сербии предрек запуск «Северного потока» через год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

