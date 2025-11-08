В России уточнили порядок пребывания в мобилизационном резерве

РЕЗЕРВ

Накануне в Министерстве обороны России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Согласно документу, резервистов направят на спецсборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента РФ. Под критически важными подразумеваются объекты энергетики и транспорта, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

«Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве», - говорится в документе.

Речь идет о гражданах, добровольно заключивших с МО контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Отмечается, что привлекать планируют наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.