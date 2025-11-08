В России уточнили порядок пребывания в мобилизационном резерве

Минобороны направит резервистов на спецсборы для защиты объектов критической инфраструктуры. Однако их не будут привлекать на СВО. 

В России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Отмечается, что они не являются военнослужащими, но на них распространяются соцгарантии этой категории. При этом резервистов не будут отправлять на СВО. До этого в РФ утвердили круглогодичный призыв на срочную службу.

РЕЗЕРВ

Накануне в Министерстве обороны России уточнили порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве. Согласно документу, резервистов направят на спецсборы для обеспечения защиты объектов критической инфраструктуры и иных объектов жизнеобеспечения в соответствии с указом президента РФ. Под критически важными подразумеваются объекты энергетики и транспорта, в том числе нефтеперерабатывающие заводы.

«Дополнить пункт 41 положения о порядке пребывания граждан Российской Федерации в мобилизационном людском резерве», - говорится в документе.

Речь идет о гражданах, добровольно заключивших с МО контракт о пребывании в мобилизационном резерве. Отмечается, что привлекать планируют наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.

Привлечение их на двухмесячные спецсборы будет осуществляться на основании указа президента, а порядок их проведения установит кабмин. Организация таких сборов возлагается на Минобороны, пишет RT.

4 ноября президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность направлять резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. При этом на таких граждан будут распространяться права, обязанности, соцгарантии, компенсации и ответственность, которые предусмотрены для лиц, проходящих военные сборы.

Между тем, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России, вице-адмирал Владимир Цимлянский подчеркнул, что важно не путать резервистов и контрактников, которые являются действующими военнослужащими. Он уточнил, что резервисты — это ранее служившие в Вооруженных силах или других силовых структурах граждане, добровольно заключившие контракт о пребывании в резерве.

«На них также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим», - говорил вице-адмирал.

Он объяснил, что на время участия резервистов в мероприятиях за ними сохраняются рабочие места, а работодатели продолжают выплачивать средний заработок. При этом МО компенсирует затраченные работодателем денежные средства после завершения сборов.

Цимлянский напомнил, что они не являются военнослужащими и обладают всеми правами гражданских лиц, передает РИА Новости. По его словам, закон не затрагивает всех россиян и не предусматривает их призыва. Кроме того, добавил вице-адмирал, речь о мобилизации не идет, поэтому их не привлекут к участию в спецоперации.

КРУГЛОГОДИЧНЫЙ ПРИЗЫВ

Также 4 ноября Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве на военную службу. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

Теперь призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, будет осуществляться ежегодно с 1 января по 31 декабря, пишет RT. Кроме того, закон закрепляет срок явки в военкомат по электронной повестке — в течение 30 дней со дня ее размещения в реестре.

Фактическая отправка призывников в воинские части будет осуществляться в апреле-июле и октябре-декабре. При этом для занятых в полевых работах жителей сельской местности, педагогических работников и жителей отдельных районов Крайнего Севера будут предусмотрены особые сроки отправки на военную службу.

Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов. Между тем, юрист в области военного права Иван Самарин в беседе с НСН заметил, что нововведение усложнит жизнь уклонистам.

«С одной стороны, при нынешней системе в военкоматах огромные очереди из призывников, а оценка состояния здоровья проводится очень поверхностно. С другой стороны, если, например, 16 июля (на следующий день после окончания весеннего призыва) провести медкомиссию и заседание призывной комиссии, а призывать человека в армию 1 октября, то пройдет два с половиной месяца, за это время состояние здоровья призывника может измениться. Могут появиться и другие основания для отсрочки. Поэтому возникает проблема с оспариванием решения призывной комиссии по обстоятельствам, которые появились уже после вынесения ее решения. Вместе с тем будет сложнее бегать от призыва», - сказал он.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил втрое повысить оклады солдат срочной службы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
