Минобороны предложило отправлять резервистов на сборы для охраны инфраструктуры

Министерство обороны предложило внести изменения в порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве, предусматривающие возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов критической инфраструктуры. Соответствующий проект постановления опубликован военным ведомством.

Согласно документу, резервисты смогут привлекаться к обеспечению безопасности жизненно важных и инфраструктурных объектов на основании указа президента РФ.

Организация и проведение таких сборов будут возложены на Министерство обороны.

Изменения направлены на уточнение правового порядка прохождения специальных сборов и расширение перечня задач, которые могут выполняться гражданами, состоящими в мобилизационном людском резерве, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
