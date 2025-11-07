Минобороны предложило отправлять резервистов на сборы для охраны инфраструктуры
Министерство обороны предложило внести изменения в порядок пребывания граждан в мобилизационном резерве, предусматривающие возможность направления резервистов на специальные сборы для защиты объектов критической инфраструктуры. Соответствующий проект постановления опубликован военным ведомством.
Согласно документу, резервисты смогут привлекаться к обеспечению безопасности жизненно важных и инфраструктурных объектов на основании указа президента РФ.
Организация и проведение таких сборов будут возложены на Министерство обороны.
Изменения направлены на уточнение правового порядка прохождения специальных сборов и расширение перечня задач, которые могут выполняться гражданами, состоящими в мобилизационном людском резерве, передает «Радиоточка НСН».
