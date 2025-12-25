Почему Москве не грозит дефицит жилья экономкласса

Он также заметил, что тенденция падения числа новых стартовых площадок строительства жилья экономкласса в столице уже прекратилась.

«Будет дефицит жилья уровня котлована, но дома на высокой стадии готовности будут компенсировать этот дефицит, поэтому говорить о том, что какие-то проблемы сейчас нет смысла, тем более, что у застройщиков число стартовых площадок уменьшалось в первое полугодие, а во второе опять начало расти. Тенденция падения числа новых стартовых площадок строительства жилья экономкласса уже прекратилась. По результатам четвертого квартала может быть и вернется в норму. Когда читаешь новости о том, что жилья эконом-класса становится меньше, нужно помнить и о том, что много квартир не распродано», - добавил Барсуков.

Ранее стало известно, что в Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

