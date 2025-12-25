Почему Москве не грозит дефицит жилья экономкласса
Когда читаешь новости о том, что жилья экономкласса становится меньше, нужно помнить и о том, что много квартир не распродано, заявил НСН эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Никакого дефицита жилья экономкласса в Москве не будет, заявил НСН член Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
В России падает строительство доступного жилья, пишут «Известия». Доля новых проектов эконом-класса на рынке недвижимости достигла минимальных 22%, следует из данных ЦБ. При этом процент бизнес-сегмента растет на 17%. Тенденцию подтверждают и девелоперы. В Москве экономкласс исчезает в принципе, особенно внутри МКАД. Барсуков заверил, у застройщиков осталось много нераспроданных квартир экономкласса.
«Очевидно, что сегмент бюджетного жилья становится более рискованным для девелоперов. Застройщики стараются использовать свой бюджет для того, чтобы строить дома, которые затем могут продать дороже. Они оценивают ситуацию не очень позитивно для себя и сокращают площадки, которые меньше продаются. При этом нужно понимать, что у них есть запас. Они рассчитывают на то, что сокращение строительства жилых домов экономкласса в будущем приведет к дефициту и росту цен. Но важно учитывать и другой момент, что застройщики не просто так снижают эти квадратные метры из-за того, что у них плохо с продажей, но и потому, что у них много остатков. И когда мы складываем стартовые площадки с тем, что не распродали, то оказывается, что на самом деле никакого дефицита-то особо и не будет», - пояснил эксперт.
Он также заметил, что тенденция падения числа новых стартовых площадок строительства жилья экономкласса в столице уже прекратилась.
«Будет дефицит жилья уровня котлована, но дома на высокой стадии готовности будут компенсировать этот дефицит, поэтому говорить о том, что какие-то проблемы сейчас нет смысла, тем более, что у застройщиков число стартовых площадок уменьшалось в первое полугодие, а во второе опять начало расти. Тенденция падения числа новых стартовых площадок строительства жилья экономкласса уже прекратилась. По результатам четвертого квартала может быть и вернется в норму. Когда читаешь новости о том, что жилья эконом-класса становится меньше, нужно помнить и о том, что много квартир не распродано», - добавил Барсуков.
Ранее стало известно, что в Госдуме хотят расширить семейную ипотеку на «вторичку», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоть в спортивном костюме: В чем встречать Новый год
- Психолог раскрыл, почему новогодние праздники не избавят от выгорания
- «Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
- Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования
- Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства
- Объявлен шорт-лист номинантов премии «Золотой орел» за 2025 год
- Осознанность в моде: Россияне отказались от люксовой одежды
- Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
- Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
- Почему Москве не грозит дефицит жилья экономкласса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru