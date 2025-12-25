Хоть в спортивном костюме: В чем встречать Новый год

«Все считают, что если наступает год какого-то яркого цвета, то надо обязательно надевать красные платья или рубахи. Это, конечно же, советуется больше в шутку. Новый год — уютный, семейный, добрый праздник. В одежде нужно соблюдать какой-то уровень комфорта. Вот в чем комфортно, то в том и надо встречать. Если вы идете в ресторан, то надо выглядеть стильно, красиво и под стать тому месту, куда вы идете. Если вы встречаете дома, то можно сделать костюмированную вечеринку, нарядить всех гостей, чтобы это просто было весело. Нужно, чтобы все получали удовольствие от этого праздника. Когда же мы считаем, что надо одеться так, как нам сказали, мы себя глушим. Надо делать так, как подсказывает сердце. Новый год — праздник души и семьи. Если кому-то хочется выдержать тренд, то пожалуйста! Если душа не лежит, то можно и в спортивном костюме встретить Новый год, если так будет комфортно», — сказала собеседница НСН.

Люксовые бренды ищут новые подходы, пытаясь решить ключевую задачу современности: как сохранить интерес мировой публики, утратившей энтузиазм к традиционным символам роскоши и больше не готовой платить за «имя» — в результате спрос на премиальный сегмент заметно снизился.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил НСН, что минимализм выходит из моды, на его смену приходят броские и элегантные образы, а обтягивающие вещи заменяют оверсайз.

