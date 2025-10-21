Госдума одобрила 30-дневный срок явки в военкомат по электронной повестке

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку, обязывающую призывников являться в военкомат в срок не более 30 дней со дня выдачи электронной повестки. Об этом сообщает RT.

Рэпер Macan рассказал, когда отправится служить в армию

Также парламентарии одобрили во втором чтении законопроект, предполагающий проведение призыва на военную службу в течение календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Кроме того, во втором и третьем чтениях был принят закон, согласно которому статус ветерана боевых действий может быть присвоен добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года до 1 сентября 2023 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию, согласно которому на срочную службу планируется направить 135 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПризывПризывникиГосдумаВоенкоматы

Горячие новости

Все новости

партнеры