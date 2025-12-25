«В сфере ювелирных изделий россияне больше ищут смыслы и индивидуальность. Это показывают тренды рынка. Например, сейчас происходит засилье лабораторных бриллиантов. Этих камней сейчас так много, что люди переключаются на цветные драгоценные камни. Статистика показывает, что рост продаж украшений с цветными драгоценными камнями в динамике составил 28%. Это говорит о том, что особенно молодые покупатели хотят сделать какой-то персонализированный выбор, который будет отражать именно их идентичность. Цветные драгоценные камни — все, что не бриллианты: рубины, сапфиры, изумруды», — сказала собеседница НСН.

Ранее общественники захотели убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами под видом бижутерии или личных вещей физлиц.

Ранее стилист Александр Белов заявил НСН, что россияне не будут массово носить кокошники, дизайнерам нужно постараться внедрить народные элементы в обычную повседневную одежду.

