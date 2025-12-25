«Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
Россияне все чаще покупают рубины, сапфиры и изумруды, чтобы сделать персонализированный выбор, который будет отражать именно их идентичность, сказала в пресс-центре НСН Ксения Костина.
Россияне стали отказываться от классических бриллиантов, отдавая предпочтение цветным драгоценным камням, заявила в пресс-центре НСН эксперт в сфере драгоценных изделий, геммолог Ксения Костина.
«В сфере ювелирных изделий россияне больше ищут смыслы и индивидуальность. Это показывают тренды рынка. Например, сейчас происходит засилье лабораторных бриллиантов. Этих камней сейчас так много, что люди переключаются на цветные драгоценные камни. Статистика показывает, что рост продаж украшений с цветными драгоценными камнями в динамике составил 28%. Это говорит о том, что особенно молодые покупатели хотят сделать какой-то персонализированный выбор, который будет отражать именно их идентичность. Цветные драгоценные камни — все, что не бриллианты: рубины, сапфиры, изумруды», — сказала собеседница НСН.
Ранее общественники захотели убедить федеральные власти ужесточить регулирование онлайн-продаж ювелирных изделий. Это требуется для борьбы с теневым сегментом, годовой оборот которого достигает 26,6 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант». Речь об изделиях, продающихся с фейковыми регистрационными номерами под видом бижутерии или личных вещей физлиц.
Ранее стилист Александр Белов заявил НСН, что россияне не будут массово носить кокошники, дизайнерам нужно постараться внедрить народные элементы в обычную повседневную одежду.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог раскрыл, почему новогодние праздники не избавят от выгорания
- «Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
- Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования
- Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства
- Объявлен шорт-лист номинантов премии «Золотой орел» за 2025 год
- Осознанность в моде: Россияне отказались от люксовой одежды
- Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
- Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
- Почему Москве не грозит дефицит жилья экономкласса
- Песков назвал озлобленным рождественское обращение Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru