Германия может вернуть обязательный призыв в армию при нехватке добровольцев
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна может вернуть обязательный призыв в армию, если в ближайшие 8-10 лет не удастся достичь целевого показателя численности войск. Его выступление транслировалось на сайте бундестага.
По словам министра, решение будет приниматься только с согласия парламента и в случае, если бундесвер не сможет набрать 460 тысяч военнослужащих и резервистов за счет добровольцев. Сейчас целевой показатель для действующих частей составляет 260 тысяч человек, еще 200 тысяч должны составить резервисты к концу десятилетия.
Писториус отметил, что отмененный в 2011 году призыв может быть восстановлен лишь при «конкретных условиях». В настоящее время численность бундесвера составляет около 182 тысяч человек, что ниже действующего норматива в 203 тысячи.
С 2026 года в Германии планируется внедрить новый формат добровольной службы по образцу Швеции. Все юноши, родившиеся после 31 декабря 2007 года, будут обязаны заполнить анкету с личными данными и параметрами здоровья. Для женщин участие остается добровольным. Система учета будет модернизирована и оцифрована, передает «Радиоточка НСН».
