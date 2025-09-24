Германия может вернуть обязательный призыв в армию при нехватке добровольцев

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна может вернуть обязательный призыв в армию, если в ближайшие 8-10 лет не удастся достичь целевого показателя численности войск. Его выступление транслировалось на сайте бундестага.

По словам министра, решение будет приниматься только с согласия парламента и в случае, если бундесвер не сможет набрать 460 тысяч военнослужащих и резервистов за счет добровольцев. Сейчас целевой показатель для действующих частей составляет 260 тысяч человек, еще 200 тысяч должны составить резервисты к концу десятилетия.