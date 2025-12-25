Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства

Российское консульство в Гданьске имеет дипломатическую неприкосновенность, поляки не могут заходить на территорию без разрешения, рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.

В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, никто не открыл чиновникам двери, пишут местные СМИ. Поляки утверждают, что это их здание. В понедельник российское консульство в Гданьске прекратило работу после того, как польский МИД отозвал согласие на его деятельность. Это было последнее действовавшее консульство РФ в Польше, вслед за ранее закрытыми представительствами в Кракове и Познани. Орджоникидзе заявил, что эта территория имеет неприкосновенность.