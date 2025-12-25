Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства
Без решения на уровне правительства никто бы в Польше не пошел на попытку захватить здание консульства РФ, это серьезный демарш, заявил НСН Сергей Орджоникидзе.
Российское консульство в Гданьске имеет дипломатическую неприкосновенность, поляки не могут заходить на территорию без разрешения, рассказал экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН.
В Польше чиновники пытались захватить здание консульства России, никто не открыл чиновникам двери, пишут местные СМИ. Поляки утверждают, что это их здание. В понедельник российское консульство в Гданьске прекратило работу после того, как польский МИД отозвал согласие на его деятельность. Это было последнее действовавшее консульство РФ в Польше, вслед за ранее закрытыми представительствами в Кракове и Познани. Орджоникидзе заявил, что эта территория имеет неприкосновенность.
«Здание бывает либо в собственности, либо в аренде. Даже если здание в аренде, эта территория имеет дипломатическую и консульскую неприкосновенность. Поляки не имеют права входить туда без разрешения. Это все прописано в международных конвенциях. Жаловаться в польский суд бесполезно, но у них же тоже есть консульства на нашей территории. В данном случае работает принцип «око за око», мы можем продумать симметричный ответ», - отметил он.
При этом он подчеркнул, что Польша вряд ли пойдет на применение физической силы.
«У Польши это политическая позиция, без решения на уровне правительства никто бы не пошел на такой шаг. Это решение на уровне МИД, которое докладывает все правительству. Это очень серьезный демарш в отношении нашей страны. Они могут прийти и все, мы же с ними порвали уже отношения в рамках генконсульств. Они хотят, чтобы мы съехали, это политика выдавливания. Но не думаю, что они решатся на применение физической силы, это уже будет серьезный недружественный акт в отношении России. Мы должны будем отреагировать жестким образом», - рассказал он.
По информации российского посольства в Польше, здание на улице Батория в Гданьске — собственность России. После закрытия консульства в нем будет осуществлять присутствие один сотрудник административно-технического отдела посольства.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru