Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования

Рейтинг 100 худших образовательных организаций необходимо создать в России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин подписал закон об отработке после обучения для студентов-медиков

На заседании Госсовета он отметил, что этот список нужен для оказания помощи таким организациям.

«Этот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны... Никакого болота у нас здесь не должно быть», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин пообещал повышать престиж рабочих специальностей в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
