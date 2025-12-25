Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования
25 декабря 202515:08
Рейтинг 100 худших образовательных организаций необходимо создать в России. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании Госсовета он отметил, что этот список нужен для оказания помощи таким организациям.
«Этот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны... Никакого болота у нас здесь не должно быть», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин пообещал повышать престиж рабочих специальностей в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
