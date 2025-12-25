Объявлен шорт-лист номинантов премии «Золотой орел» за 2025 год

Как сообщает оргкомитет премии, за звание лучшего телесериала будут бороться проекты «Атом», «В парке Чаир» и «Минута тишины». В номинации для релизов онлайн-платформ в шорт-лист вошли «Аутсорс», «Дыши» и «Плевако».

В категории «Лучшая мужская роль в кино» в финал вышли Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков, Евгений Цыганов и Юра Борисов, а в номинации «Лучшая женская роль в кино»: Юлия Пересильд, Елена Лядова и Алена Долголенко.

Лидерами по количеству номинаций стали ленты «Август», «Кракен» и «Пророк. История Александра Пушкина», которые претендуют на «Золотой орел» за лучший сценарий, лучшую режиссёрскую работу, лучший звук и монтаж, лучшие эффекты и в других категориях.

Церемония вручения премии состоится 30 января 2026 года в павильоне «Мосфильм».

