Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил НСН, что новогодние праздники не избавят россиян от выгорания и стресса, накопившегося на работе на год, а только усилят отвращение от нелюбимой работы.

Согласно исследованию Русской школы управления (РШУ), симптомы выгорания в конце 2025 года испытывают почти половина россиян (48%). Чаще всего респонденты говорят о постоянном чувстве усталости — этот симптом указали 68% опрошенных. На втором месте — регулярное перенапряжение и стресс (62%), на третьем — раздражительность (55%). Жавнеров раскрыл, с чем связана такая статистика.

«На самом деле это ситуация, в которую попадает очень много людей. Они начинают трудиться на работе, которая им не очень нравится, и у них не хватает времени, чтобы реализовывать свои потребности. И получается такой дисбаланс, что им приходится делать много того, что надо, и мало того, чего хочется. Из-за этого нервная система и психика начинают сильно уставать. Растет уровень эмоциональности, человека начинают раздражать вещи, которые раньше не раздражали. Например, если коллега чихает, или заказчик что-нибудь перенес. Происходит возбуждение нервной системы, на это тратится очень много энергии. И плюс дополнительно человек чувствует себя плохо», - объяснил он.