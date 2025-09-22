Генштаб: Осенний призыв 2025 года не связан с СВО
Осенний призыв в российскую армию в текущем году не связан со специальной военной операцией. Об этом рассказал на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский.
«Мероприятия... как и ранее, проводятся в плановом порядке и не связаны с проведением специальной военной операции», - подчеркнул Цимлянский.
Кроме того, он указал, что призывников не будут привлекать для участия в выполнении задач СВО. Не менее трети проходящих военную службу по призыву направят в учебные соединения и части. Здесь призывники освоят современную технику, получат военно-учетную специальность и по окончании обучения отправятся в войска.
Ранее Цимлянский сообщил, что осенний призыв будут проводить с использованием Единого реестра воинского учета.
