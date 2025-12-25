Умерла народная артистка РФ Вера Алентова

«Наша скорбь безгранична», - говорится в сообщении.

Причина смерти Алентовой не уточняется. Информация о дате и месте прощания с артисткой будет объявлена позже.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котлас (Архангельская область). В 1965 году она окончила актёрский факультет школы-студии имени В.И. Немировича-Данченко и была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина.

В кино Алентова дебютировала также в 1965 году, сыграв учительницу Лидию Фёдоровну в ленте «Дни лётные». Всесоюзную известность актрисе принесла роль Екатерины Тихомировой в фильме её супруга, режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», который умер в 2021 году.