«Потребитель хочет получить хороший товар со смыслом. Он не хочет покупать лишь бы что. Образно говоря, женщина купила пять изделий, из которых можно составить 15 образов. Все хотят минимально потратить средства, получить качественную продукцию, с которой в то же время можно было бы экспериментировать и играть. Мода стала очень осознанной. Кризис не в моде, а в головах потребителей. Изменилась экономическая ситуация, произошли изменения, которые привели к осознанности. Люди не хотят сейчас тратить на одежду большое количество средств. Они вкладываются в обучение, путешествия, детей, но к одежде взрослое население относится очень спокойно», — сказала собеседница НСН.

Люксовые бренды ищут новые подходы, пытаясь решить ключевую задачу современности: как сохранить интерес мировой публики, утратившей энтузиазм к традиционным символам роскоши и больше не готовой платить за «имя» — в результате спрос на премиальный сегмент заметно снизился.

Ранее эксперт моды Владислав Лисовец заявил НСН, что минимализм выходит из моды, на его смену приходят броские и элегантные образы, а обтягивающие вещи заменяют оверсайз.

