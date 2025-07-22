Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов
Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор инициативы Андрей Картаполов.
Во вторник в Госдуму внесли проект закона, согласно которому мероприятия, связанные с призывом, будут проводиться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря, на основании указа президента России. Авторами документа выступили Картаполов и первый заместитель председателя комитета Андрей Красов.
Согласно пояснениям к проекту, на протяжении года планируется проведение медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывных комиссий. При этом сама отправка граждан к местам прохождения службы будет осуществляться, как и прежде, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Картаполов пояснил, что цель законопроекта — снять нагрузку с военкоматов, которые в нынешней системе работают в режиме «аврала» дважды в год. По его словам, растянутый по времени график позволит проводить отбор более планомерно и без спешки, а также даст призывникам возможность проходить необходимые процедуры в удобное для них время, передает «Радиоточка НСН».
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