Картаполов объяснил призыв в течение года разгрузкой военкоматов

Законопроект о призыве на военную службу в течение года нужен для систематизации работы военкоматов, отправка на службу будет проходить в установленные законами сроки. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне, соавтор инициативы Андрей Картаполов.

Во вторник в Госдуму внесли проект закона, согласно которому мероприятия, связанные с призывом, будут проводиться в течение всего календарного года, с 1 января по 31 декабря, на основании указа президента России. Авторами документа выступили Картаполов и первый заместитель председателя комитета Андрей Красов.