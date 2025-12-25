Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
25 декабря 202514:16
В России 2026 год будет Годом единства народов России. Как пишет RT, об этом на заседании Госсовета объявил президент РФ Владимир Путин.
По словам главы государства, он уже подписал соответствующий указ.
«Поздравляю вас с наступающим новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ», - сказал он.
Ранее Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова о провозглашении 2026 года Годом единства народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Психолог раскрыл, почему новогодние праздники не избавят от выгорания
- «Рост на 28%»: Россияне полюбили цветные драгоценные камни
- Путин предложил создать рейтинг 100 худших учреждений образования
- Как Россия ответит на попытку Польши захватить здание консульства
- Объявлен шорт-лист номинантов премии «Золотой орел» за 2025 год
- Осознанность в моде: Россияне отказались от люксовой одежды
- Умерла народная артистка РФ Вера Алентова
- Путин объявил 2026-й Годом единства народов России
- Почему Москве не грозит дефицит жилья экономкласса
- Песков назвал озлобленным рождественское обращение Зеленского
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru