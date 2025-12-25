Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

По словам главы государства, он уже подписал соответствующий указ.

«Поздравляю вас с наступающим новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ», - сказал он.

Ранее Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова о провозглашении 2026 года Годом единства народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

