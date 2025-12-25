Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

В России 2026 год будет Годом единства народов России. Как пишет RT, об этом на заседании Госсовета объявил президент РФ Владимир Путин.

Путин поручил подготовить проведение Года единства народов России

По словам главы государства, он уже подписал соответствующий указ.

«Поздравляю вас с наступающим новым годом. 2026 год объявлен у нас Годом единства народов России. Только что мною подписан соответствующий указ», - сказал он.

Ранее Путин поддержал инициативу атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова о провозглашении 2026 года Годом единства народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
