Рэпер Macan рассказал, когда отправится служить в армию
17 октября 202516:35
Рэпер Macan (Андрей Косолапов) заявил, что оправится на срочную службу в армию 28 ноября. Об этом сообщает RT.
Музыкант отметил, что в последнее время стало появляться много недостоверной информации.
«Я никуда не уезжал, не скрывался... 28 ноября ухожу в армию», - заключил он.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что служба в армии может разрушить карьеру Macan.
