Рэпер Macan рассказал, когда отправится служить в армию

Рэпер Macan (Андрей Косолапов) заявил, что оправится на срочную службу в армию 28 ноября. Об этом сообщает RT.

Проспал или забыл? Рэперу Macan грозит «уголовка» за неявку в военкомат

Музыкант отметил, что в последнее время стало появляться много недостоверной информации.

«Я никуда не уезжал, не скрывался... 28 ноября ухожу в армию», - заключил он.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил «Радиоточке НСН», что служба в армии может разрушить карьеру Macan.

ФОТО: соцсети артиста
