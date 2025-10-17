Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями

Срок явки в военкомат с момента размещения в реестре электронной повестки не сможет превышать 30 дней. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что соответствующие поправки, одобренные комитетом Госдумы по обороне, были внесены ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее кабмин РФ утвердил новые правила, согласно которым, решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу будет действовать в течение года с момента его принятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
