Сроки явки в военкомат по электронной повестке ограничат 30 днями
Срок явки в военкомат с момента размещения в реестре электронной повестки не сможет превышать 30 дней. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что соответствующие поправки, одобренные комитетом Госдумы по обороне, были внесены ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Ранее кабмин РФ утвердил новые правила, согласно которым, решение призывной комиссии об отправке гражданина на срочную службу будет действовать в течение года с момента его принятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
