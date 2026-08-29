ООО «Маша и Медведь» подало иск о защите авторских прав к создателю мультфильма

Представители ООО «Маша и Медведь» подали иск о защите авторских прав к создателю мультсериала Олегу Кузовкову. Об этом свидетельствует информация из картотеки на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

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По данным источника, заседание назначено на 19 октября на 11:00 часов по московскому времени. Отмечается, что в качестве истца указано ООО «Маша и Медведь», ответчика — Кузовков, иск рассматривается судьей Кузьминского районного суда.

Издание Variety в мае писало, что Кузовков основал независимую Studio MiM и хочет спродюсировать полнометражную версию «Маши и Медведя» с обновленными образами персонажей. Уточняется, что это стало возможным в связи с восстановлением его творческого контроля над анимационными персонажами после истечения срока действия лицензии, предоставленной студии Animaccord.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что санкции против «Маши и Медведя» показывают «уродство киевского режима», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Анимационная студия «Анимаккорд»
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