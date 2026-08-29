Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам
Украина «вытерла ноги» о мораторий США на удары по объектам энергетики. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.
Замглавы МИД напомнил, что весной 2025 года Киев нарушил ограничения на атаки по энергообъектам 136 раз.
«Этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», - подчеркнул Галузин.
Ранее замминистра заявил, что Украина несколько тысяч раз нарушила перемирия, объявленные в рамках специальной военной операции.
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