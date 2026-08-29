Над Россией сбили 313 украинских беспилотников
Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.
За прошедшую ночь военные перехватили и уничтожили 313 дронов.
Отмечается, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.
Ранее стало известно, что Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА, пострадали семь человек.
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