Над Россией сбили 313 украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО нейтрализовали над территорией России более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявило Минобороны.

За прошедшую ночь военные перехватили и уничтожили 313 дронов.

Отмечается, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях. Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Азовским и Черным морями.

Ранее стало известно, что Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА, пострадали семь человек.

