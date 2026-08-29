В Севастополе при атаке БПЛА погиб один человек, трое пострадали

«По предварительной информации, еще три человека получили ранения: пожилой мужчина и женщина в СТ в районе Монастырского шоссе (у них минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести); молодой человек... Он также получил осколочные ранения, находясь во дворе во время атаки», - написал Развожаев на платформе «Макс».

Кроме того, губернатор сообщил, что после атаки были зафиксированы повреждения 8 частных и трех многоквартирных домов, а также пяти автомобилей.

Ранее в Ростовской области при массированной атаке ВСУ пострадали семь человек.

