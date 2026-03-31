В Госдуме заявили, что мобилизация не потребуется в ближайшие два года
Виктор Соболев заявил НСН, что регионы предлагают разные выплаты контрактникам, что неправильно.
Мобилизация не понадобится в России в ближайшие два-три года, но некоторые регионы могут иметь дополнительные потребности в контрактниках, чтобы выполнить план, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил предприятиям до 20 сентября выбрать кандидатов на подписание контракта с Вооруженными силами РФ. В зависимости от численности работников, предприятия должны будут выделить от 2 до 5 кандидатов. Соболев назвал это решением неправильным, подчеркнув добровольный принцип.
«Что касается мобилизации, она в ближайшие два-три года не понадобится. Генштаб распределил призыв военнослужащих по контракту на добровольной основе на все субъекты РФ. План по количеству контрактников в принципе выполняется во всех субъектах. Никакой мобилизации не требуется. Минобороны платит за заключение первого контракта, а также платят регионы, губернатор выделяет средства из бюджета. К сожалению, в разных регионах разная выплата. Некоторые призывники специально едут в другие регионы, чтобы заключить контракт. Все зависит от того, какие доходы у региона, как губернатор справляется со своими функциями. Видимо, в Рязанской области что-то не получается, раз губернатор принимает такие меры. Если губернатор действительно принял такие меры, это неправильно. Это вынужденная мера, но неоправданная», - объяснил он.
В связи с этим он призвал установить одинаковую выплату за заключение контракта для всех регионов.
«Все контрактники заключают контракт добровольно. Все это в масштабе России выполняется, некоторые регионы перевыполняют планы. Я считаю, что должна быть одинаковая выплата за заключение первого контракта в любом субъекте. Можно создать региональный фонд, из которого эти суммы будут выплачиваться. Понятно, что бюджеты у нефтяных регионов больше», - добавил собеседник НСН
Буквально на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопрос о мобилизации не обсуждается. О том, что необходимости в новой волне мобилизации нет, говорил и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Горячие новости
