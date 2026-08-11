В Госдуме призвали не верить сообщениям о подготовке новой мобилизации

По его словам, такую информацию разгоняет противник, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. Парламентарий указал, что Минобороны удается закрывать потребности в личном составе за счет контрактников.

Гурулев отметил, что «война — это не только линия боевого соприкосновения, но и состояние экономики страны».

Кроме того, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что необходимости в проведении мобилизации в России на сегодняшний день не существует. По его словам, сейчас гораздо важнее сосредоточиться на переходе к решительным наступательным действиям с конкретными целями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

