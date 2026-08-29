СМИ: США пригрозили Британии пересмотреть позицию по Фолклендским островам

США пригрозили Великобритании пересмотреть позицию по принадлежности Фолклендских островов, если Соединенное Королевство не нарастит военные расходы. Об этом сообщает Daily Telegraph со ссылкой на источники.

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По данным газеты, представители Пентагона дали Лондону понять, что британская сторона может потерять поддержку суверенитета над островами, если не увеличит оборонные траты. Это один из шагов, рассматриваемых Вашингтоном, чтобы добиться от Британии увеличения военных расходов до 5% ВВП в рамках НАТО.

США официально придерживаются нейтралитета по вопросу принадлежности Фолклендских островов, но признают управление ими со стороны Лондона.

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ФОТО: РИА Новости
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