Посол Озеров заявил о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье
Жители Приднестровья демонстрируют высокий спрос на получение гражданства России. Об этом заявил российский посол в Молдавии Олег Озеров.
Как отметил дипломат, население республики подало более 60 тысяч заявок на получение паспортов РФ.
«Несмотря на препоны с молдавской стороны... нам удалось обеспечить полный цикл процедуры, включая ее финальную стадию - выдачу загранпаспортов», - поделился Озеров в беседе с ТАСС.
По его словам, первые соискатели гражданства РФ получают документы спустя три месяца.
Ранее стало известно, что 40 жителей Приднестровья уже получили российские паспорта в рамках упрощенного порядка приема в гражданство.
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