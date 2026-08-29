Посол Озеров заявил о высоком спросе на гражданство России в Приднестровье

Как отметил дипломат, население республики подало более 60 тысяч заявок на получение паспортов РФ.

«Несмотря на препоны с молдавской стороны... нам удалось обеспечить полный цикл процедуры, включая ее финальную стадию - выдачу загранпаспортов», - поделился Озеров в беседе с ТАСС.

По его словам, первые соискатели гражданства РФ получают документы спустя три месяца.

Ранее стало известно, что 40 жителей Приднестровья уже получили российские паспорта в рамках упрощенного порядка приема в гражданство.

