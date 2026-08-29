МО: ВС РФ поразили в Киеве логистический центр с комплектующими ракет «Фламинго»

В ведомстве рассказали, что в Киеве и в Киевской области был поражен транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, складские помещения которого использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, был уничтожен логистический центр в населенном пункте Калиновка, где находится таможенный терминал, осуществлявший распределение грузов военного назначения, поступающих от западных стран.

Отмечается, что ВС РФ также поразили склад боеприпасов в населенном пункте Милая (ООО «Фаер поинт»), где в складских помещениях находились комплектующие и стартовые ускорители для дронов большой дальности FP-1/FP-2.

В ведомстве также уточнили, что в порту «Измаил» удалось ликвидировать стоянку топливозаправщиков и места разгрузки ГСМ, предназначенных для ВСУ. При этом в порту «Николаев» были поражены морской перегрузочный терминал, логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов, 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ для ВСУ.

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