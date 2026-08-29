Режим ЧС, Ozon и пострадавшие: ВСУ атаковали Ростовскую область
В частности, очередному удару украинских дронов подвергся объект маркетплейса.
ПОСТРАДАВШИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем канале в «Максе» написал, что в результате массированной атаки ВСУ на регион пострадали семь человек. Политик уточнил, что в Ростове-на-Дону были госпитализированы четверо граждан: двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии, передает RT. Врачи оказывают всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Он сообщил, что в результате падения обломков украинских дронов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону были повреждены два многоквартирных дома.
«На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой», - рассказал Слюсарь.
По его словам, в Аксайском районе за медпомощью обратились три человека. В Багаевском районе повреждено остекление в частных домах. Пострадавших нет, отметил политик.
Кроме того, известно, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание в лесополосе. Также обломки БПЛА ВСУ были обнаружены на территории складских помещений.
ОЧЕРЕДНАЯ АТАКА НА OZON
В пресс-службе маркетплейса Ozon сообщили, что ночью 29 августа один из логистических центров фирмы в Ростовской области подвергся атаке украинских беспилотников, пишут «Известия». В Telegram-канале компании говорится, что все сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Уточняется, что на территории объекта произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали.
В организации рассказали, что специалисты экстренных служб проводят проверку площадки, после чего будет принято решение о возобновлении работы. Отмечается, что до завершения проверки объект временно не принимает поставки продавцов, а находящиеся в пути грузы перенаправляются в другие логистические центры.
Кроме того, из-за угрозы в районе расположения второго логистического центра сотрудники также были эвакуированы. Объект не получил повреждений, однако его работу временно остановили в целях безопасности, объяснили в пресс-службе Ozon.
Украина впервые атаковала объект Ozon 22 августа. Речь идет о логистическом центре в Чапаевске в Самарской области. В результате атаки ВСУ на объекте начался пожар. Тогда более 500 работников эвакуировали, несколько человек пострадали.
ВСУ с середины июля десятки раз дронами атаковали объекты и другого российского маркетплейса — Wildberries. В результате ударов погибли несколько человек, десятки были ранены. СК возбудил уголовные дела о теракте. Компания перестраивает логистику на фоне атак и помогает пострадавшим продавцам.
РЕЖИМ ЧС
К тому же днем ранее в Ростовской области ввели режим ЧС регионального характера из-за остановки работы портов и нарушения морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне, вызванных атакой украинских дронов. В распоряжении Юрия Слюсаря, опубликованном на официальном портале правовой информации региона, указано, что режим вводится с 18:00 28 августа для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций области.
В документе указано, что чрезвычайной признана обстановка, сложившаяся начиная с 10 июля 2026 года на территории региона. Уточняется, что атаки ВСУ на объекты логистической инфраструктуры повлекли скопление у сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции и могут повлечь нарушение условий жизнедеятельности людей, значительные материальные потери.
Согласно распоряжению, границей зоны ЧС определена территория Ростовской области. Региональному министерству сельского хозяйства и продовольствия поручили организовать непрерывный мониторинг и прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации, а также оценку ее социально-экономических последствий и наладить информирование сельхозтоваропроизводителей о ЧС. Отмечается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определена заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства региона Анна Касьяненко.
РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ В РЕГИОНАХ
ВСУ попытались атаковать и другие регионы РФ. Так, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО ликвидировали летевшую в направлении региона ракету.
При этом в Главном управлении МЧС по Волгоградской области тоже рассказали, что в регионе объявлена ракетная опасность. Отмечается, что с начала суток 28 августа режим воздушной опасности в связи с угрозой атак дронов и ракет ВСУ был введен в четырех федеральных округах: Центральном, Южном, Северо-Западном и Приволжском. В общей сложности предупреждения коснулись 20 регионов России.
Всего, по данным Министерства обороны РФ, минувшей ночью 29 августа силы ПВО уничтожили 313 беспилотников ВСУ над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой и Ростовской областями. Кроме того, дроны были сбиты над Тульским и Московским регионами, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и над Азовским и Черным морями, пишет RT.
Ранее военный блогер Юрий Подоляка в интервью НСН призвал не акцентировать внимание на скором заходе в Краматорск и Славянск, несмотря на близкое расположение российских подразделений к этим городам, подчеркнув, что любые предположения о сроках будут давить на людей на фронте.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции
- Галузин: Киев вытер ноги о мораторий США на удары по энергообъектам
- Режим ЧС, Ozon и пострадавшие: ВСУ атаковали Ростовскую область
- СМИ: США пригрозили Британии пересмотреть позицию по Фолклендским островам
- Над Россией сбили 313 украинских беспилотников
- В Госдуме напомнили о дополнительных трудовых гарантиях для женщин с детьми
- Украинец отказался пожимать руку россиянину после поражения на турнире по дзюдо
- В Ростовской области логистический объект Ozon попал под атаку БПЛА
- Хоккеист «Адмирала» попал в больницу после столкновения с соперником в игре против СКА
- Экс-президенту Эквадора Морено дали пять лет тюрьмы за коррупцию