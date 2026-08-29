Режим ЧС, Ozon и пострадавшие: ВСУ атаковали Ростовскую область

Он сообщил, что в результате падения обломков украинских дронов в Пролетарском районе Ростова-на-Дону были повреждены два многоквартирных дома.

«На месте происшествия работают экстренные службы. Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой», - рассказал Слюсарь.

По его словам, в Аксайском районе за медпомощью обратились три человека. В Багаевском районе повреждено остекление в частных домах. Пострадавших нет, отметил политик.

Кроме того, известно, что в результате падения обломков дронов произошло возгорание в лесополосе. Также обломки БПЛА ВСУ были обнаружены на территории складских помещений.