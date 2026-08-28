Медведев: В России нет никаких планов по новой мобилизации

Медведев связал появление подобных фейков с тяжелой ситуацией на самой Украине. Он обратил внимание на жесткие методы украинского призыва, когда людей силой заталкивают в автобусы и применяют к ним физическое воздействие, из-за чего Киеву остается лишь запускать информационные кампании «для получения политических дивидендов».

Ранее в беседе с НСН военный корреспондент Александр Коц рассказал, что за первое полугодие 200 тысяч россиян поступило на контрактную службу и этого достаточно для решения текущих задач СВО без проведения мобилизации.

