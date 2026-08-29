ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос игры чемпионата Франции против «Ренна». Об этом заявили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.

Беспорядки в Париже и флаг РФ: «ПСЖ» вновь выиграл Лигу чемпионов

Решение о штрафе приняли в связи с нарушением статьи, которая определяет обязательства команд в отношении состояния поля и наличия резервной площадки.

Ранее матч первого тура французского чемпионата между ПСЖ и «Ренном» перенесли из Парижа из-за плохого состояния поля. Игра состоялась 23 августа на стадионе «Ренна», она завершилась ничьей 2:2.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ШтрафФутболФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры