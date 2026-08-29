ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос игры чемпионата Франции против «Ренна». Об этом заявили в пресс-службе Профессиональной футбольной лиги.
Решение о штрафе приняли в связи с нарушением статьи, которая определяет обязательства команд в отношении состояния поля и наличия резервной площадки.
Ранее матч первого тура французского чемпионата между ПСЖ и «Ренном» перенесли из Парижа из-за плохого состояния поля. Игра состоялась 23 августа на стадионе «Ренна», она завершилась ничьей 2:2.
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