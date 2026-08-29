ПСЖ оштрафовали на 150 тысяч евро за перенос матча чемпионата Франции

Решение о штрафе приняли в связи с нарушением статьи, которая определяет обязательства команд в отношении состояния поля и наличия резервной площадки.

Ранее матч первого тура французского чемпионата между ПСЖ и «Ренном» перенесли из Парижа из-за плохого состояния поля. Игра состоялась 23 августа на стадионе «Ренна», она завершилась ничьей 2:2.

