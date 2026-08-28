МИД РФ назвал провокацией заявления Еревана на фоне слухов о мобилизации

Москва считает провокационными заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о россиянах на фоне неоднократно опровергнутых спекуляций о возможной мобилизации в России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.

Дипломат обратила внимание на слова Симоняна о том, что республика якобы готова принять новую волну российских граждан, «желающих избежать отправки на фронт». По словам Захаровой, такие высказывания по сути поощряют граждан России на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас.

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Представитель МИД подчеркнула, что подобные комментарии подрывают двустороннее сотрудничество между Москвой и Ереваном. Захарова выразила сожаление в связи с продолжающейся тенденцией тиражирования армянскими официальными лицами публичных заявлений, наносящих ущерб отношениям двух стран.

Захарова отметила, что Симонян поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос в прямом эфире, втянувшись в спекуляции о мобилизации, которые неоднократно опровергались официальными лицами в России.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
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