МИД РФ назвал провокацией заявления Еревана на фоне слухов о мобилизации
Москва считает провокационными заявления секретаря Совета безопасности Армении Алена Симоняна о россиянах на фоне неоднократно опровергнутых спекуляций о возможной мобилизации в России. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает ТАСС.
Дипломат обратила внимание на слова Симоняна о том, что республика якобы готова принять новую волну российских граждан, «желающих избежать отправки на фронт». По словам Захаровой, такие высказывания по сути поощряют граждан России на противоправные действия и придают традиционному армянскому гостеприимству токсичный политический окрас.
Представитель МИД подчеркнула, что подобные комментарии подрывают двустороннее сотрудничество между Москвой и Ереваном. Захарова выразила сожаление в связи с продолжающейся тенденцией тиражирования армянскими официальными лицами публичных заявлений, наносящих ущерб отношениям двух стран.
Захарова отметила, что Симонян поддался на сознательно провокационно сформулированный вопрос в прямом эфире, втянувшись в спекуляции о мобилизации, которые неоднократно опровергались официальными лицами в России.
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее заявил, что киевский режим намеренно распространяет ложные сведения о якобы готовящейся в России мобилизации, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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