В Общественной плате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

В 2027 году, в том числе согласно прогнозу Минэкономразвития, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит от 29 тысяч до 31 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

Дизеля хватает, бензина — нет: Как решить топливный кризис с помощью мини НПЗ

Он уточнил, что размер МРОТ на следующий год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года. В 2026-м федеральный минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч 93 рубля в месяц.

Машаров подчеркнул, что субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать размер МРОТ, но он не должен быть меньше федерального. Так, в некоторых регионах, особенно находящихся на севере, учитывая местный климат и экономику, показатель обычно выше общероссийского, напомнил специалист.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Госдума расширила меры поддержки родителей и детей в 2026 году, а также планирует делать это и в дальнейшем.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
ТЕГИ:Общественная Палата РФЭкономикаМРОТ

Горячие новости

Все новости

партнеры