В Общественной плате спрогнозировали размер МРОТ на 2027 год

Он уточнил, что размер МРОТ на следующий год станет известен примерно в ноябре-декабре текущего года. В 2026-м федеральный минимальный размер оплаты труда составляет 27 тысяч 93 рубля в месяц.

Машаров подчеркнул, что субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать размер МРОТ, но он не должен быть меньше федерального. Так, в некоторых регионах, особенно находящихся на севере, учитывая местный климат и экономику, показатель обычно выше общероссийского, напомнил специалист.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Госдума расширила меры поддержки родителей и детей в 2026 году, а также планирует делать это и в дальнейшем.