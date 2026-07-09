ТРАМП В АНКАРЕ: «СЛОЖНЫЕ ЛИЧНОСТИ И PATRIOT»

Прибытие на саммит НАТО Дональда Трампа пугало европейцев на фоне обещаний главы Белого дома чуть ли не порвать с альянсом, страны которого отказались поддержать Вашингтон в конфликте с Ираном. Критика союзников из уст президента США прозвучала, но ничего судьбоносного не произошло. Трамп, в частности, вновь заявил о претензиях на Гренландию.

Касаясь российско-украинского противостояния, глава Белого дома по традиции заявил о «большом прогрессе», но на этот раз не стал озвучивать сроки завершения конфликта.

«Мы уладили множество войн, и эта, как я думал, будет самой легкой. Но Путин — сложная личность, и этот парень (Зеленский – прим. НСН) — сложная личность. Это не самое простое, не самая легкая вещь. Это требует больших обязательств (…) Нет, у меня нет крайнего срока (окончания конфликта – прим. НСН). Нельзя устанавливать крайний срок, понимаете, слишком многое происходит», - пояснил Трамп.

Президент США заверил, что у него «очень хорошие» отношения с Путиным, с которым он общается больше, чем с Зеленским. При этом он в стиле своего предшественника Джо Байдена, которого прозвали «сонным Джо», перепутал лидеров России и Украины.

Он спросил у журналистов, есть ли у них вопросы «к мистеру Путину», показывая на Зеленского. Когда Трампа поправили, он улыбнулся и переобулся, уточнив, что хотел спросить, есть ли у собравшихся «вопросы к Путину, а не к Зеленскому». Другим курьезом саммита стала оговорка Трампа о том, что «наш авианосец» атаковала «Исламская Республика Япония».

Продолжай развивать российско-украинскую тему, Трамп заявил, что атаки Киевом российских НПЗ являются «эскалацией». Он также сообщил о возможном «закрытии неба» над Украиной в случае нового конфликта в рамках гарантий ее безопасности, а также порадовал Киев лицензией на производство ракет-перехватчиков Patriot.

«Мы дадим вам лицензию на производство Patriot. Это довольно круто. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», - сказал Трамп на встрече с Зеленским.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сказал в этой связи НСН, что лицензия на производство Patriot не поможет Киеву повлиять на ход СВО.

«Я не думаю, что Трамп даст ему новые технологии. Американцы бережно держат в секрете то, что приносит им прибыль, поэтому вряд ли их отдадут Украине. Скорее всего, Зеленскому предложат обыкновенные ракеты. (…) То, что мы применяем сегодня — “Кинжал”, “Циркон” — Patriot не остановит ввиду своих технических характеристик. К тому же, лицензионное производство — это долго», — отметил Матвийчук.

По его мнению, «Трамп просто сделал подачку, чтобы Зеленский ему не надоедал».