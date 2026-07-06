Украине предрекли сильное сокращение добычи газа после удара ВС РФ
Удар возмездия Вооруженных сил РФ, который был нанесён по энергетической инфраструктуре Украины, судя по всему, приведёт к существенному сокращению добычи газа в стране ближайшие месяцы. Об этом «Ленте.ру» заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.
Он отметил, что пока нет точной информации об украинских предприятиях, пострадавших в результате ударов. Однако косвенные данные указывают на объекты добычи газа, которые принадлежат «Нафтогазу» Украины и ДТЭК.
Эксперт указал, что ранее эти объекты уже подвергались ударам, в результате добыча газа в четвертом квартале 2025 года значительно сократилась.
«Сейчас последствия трудно оценить, но, судя по всему, это приведет к существенному сокращению добычи в ближайшие месяцы», — заключил Гривач.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные ответили на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России массированным ударом по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщает 360.ru.
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