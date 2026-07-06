Украине предрекли сильное сокращение добычи газа после удара ВС РФ

Он отметил, что пока нет точной информации об украинских предприятиях, пострадавших в результате ударов. Однако косвенные данные указывают на объекты добычи газа, которые принадлежат «Нафтогазу» Украины и ДТЭК.

Эксперт указал, что ранее эти объекты уже подвергались ударам, в результате добыча газа в четвертом квартале 2025 года значительно сократилась.

«Сейчас последствия трудно оценить, но, судя по всему, это приведет к существенному сокращению добычи в ближайшие месяцы», — заключил Гривач.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные ответили на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России массированным ударом по объектам ВПК и ТЭК в Киеве, сообщает 360.ru.