МО: ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске
Минувшей ночью 12 июля российские военные нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА, поразив объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В ведомстве также добавили, что ВС РФ поразили морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.
Кроме того, в МО рассказали, что в Краматорске в ДНР «Герань» ударила по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ. Уточняется, что ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК.
Ранее в Минобороны РФ объявили, что минувшей ночью 12 июля российские силы ПВО сбили почти 350 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске
- МО: За ночь силы ПВО сбили почти 350 БПЛА ВСУ
- Украина не справляется: Почему украинские ПВО бессильны перед ударами РФ
- Умер американский сенатор Грэм, внесённый в список террористов и экстремистов
- Продажи крупной бытовой техники упали из-за охлаждения рынка жилья
- Прогнозы сбылись? Стали известны все полуфиналисты ЧМ-2026
- Фицо заявил о проявлении интереса НАТО к диалогу с Москвой
- СМИ: В Германии существует секретный завод по производству дронов
- Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива
- В Севастополе временно ограничили электроснабжение