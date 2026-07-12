МО: ВС РФ поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске

Минувшей ночью 12 июля российские военные нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА, поразив объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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Отмечается, что эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов. В ведомстве также добавили, что ВС РФ поразили морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины.

Кроме того, в МО рассказали, что в Краматорске в ДНР «Герань» ударила по газораспределительной станции, используемой в интересах ВСУ. Уточняется, что ВС РФ продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что минувшей ночью 12 июля российские силы ПВО сбили почти 350 дронов ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДНРВоенныеОдессаМинобороны РФ

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