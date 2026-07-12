Умер американский сенатор Грэм, внесённый в список террористов и экстремистов

Парламентарию был 71 год. Причины смерти не называются.

Вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем Грэм предложил ввести 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, которые продолжают закупать российские нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.

Также сенатор призвал Трампа рассмотреть передачу Украине ракет Tomahawk, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

