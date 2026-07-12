Зеленский подтвердил нахождение склада с оружием под Киевом рядом с жилыми домами

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что взорвавшиеся в Киевской области склады с оружием в городе Вишневое были расположены вблизи жилых домов. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он заслушал доклады по этому вопросу. Зеленский заявил, что решение о размещении военного объекта возле жилой застройки приняли руководители двух структур концерна «Укроборонпром» вопреки должностным инструкциям. Уточняется, что сейчас по этому факту проводятся проверки.

Украина не справляется: Почему украинские ПВО бессильны перед ударами РФ

«Руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечающих за безопасность», - рассказал президент Украины.

До этого он говорил, что после удара ВС России по складу боеприпасов в городе Вишневое в Киевской области в госконцерне «Укроборонпром» пройдут увольнения. Зеленский также признал факт вторичной детонации, произошедшей после мощного взрыва в городе.

Ранее Владимир Зеленский признал, что украинские силы ПВО не справляются c российскими баллистическими ракетами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКиевВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры