Зеленский подтвердил нахождение склада с оружием под Киевом рядом с жилыми домами
Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что взорвавшиеся в Киевской области склады с оружием в городе Вишневое были расположены вблизи жилых домов. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, он заслушал доклады по этому вопросу. Зеленский заявил, что решение о размещении военного объекта возле жилой застройки приняли руководители двух структур концерна «Укроборонпром» вопреки должностным инструкциям. Уточняется, что сейчас по этому факту проводятся проверки.
«Руководители двух госпредприятий действовали вопреки закону. Следствие проверяет деятельность заместителей руководителей, отвечающих за безопасность», - рассказал президент Украины.
До этого он говорил, что после удара ВС России по складу боеприпасов в городе Вишневое в Киевской области в госконцерне «Укроборонпром» пройдут увольнения. Зеленский также признал факт вторичной детонации, произошедшей после мощного взрыва в городе.
Ранее Владимир Зеленский признал, что украинские силы ПВО не справляются c российскими баллистическими ракетами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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