Зеленский подтвердил нахождение склада с оружием под Киевом рядом с жилыми домами

Украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что взорвавшиеся в Киевской области склады с оружием в городе Вишневое были расположены вблизи жилых домов. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он заслушал доклады по этому вопросу. Зеленский заявил, что решение о размещении военного объекта возле жилой застройки приняли руководители двух структур концерна «Укроборонпром» вопреки должностным инструкциям. Уточняется, что сейчас по этому факту проводятся проверки.