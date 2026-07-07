Команда на устранение: Как Зеленский причастен к подрыву украинского олигарха в Монако
Чтобы отвлечь внимание от покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева, Зеленский организует крупную провокацию в ближайшее время, сказал НСН Владимир Олейник.
Причиной покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева действительно стал его давний конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским. Расследовать этот теракт никто не будет, чтобы не выйти на самого президента. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что от деятельности масштабной сети кол-центров Ермолаева офис Зеленского получал в пересчете на рубли примерно 1,17 млрд в месяц. Он отметил, что покушение на Ермолаева произошло после того, как платежи в офис Зеленского прекратились. Олейник подтвердил, что покушение на Ермолаева стало следствием конфликта олигарха с Зеленским.
«Все преступные схемы всегда крышует какое-то ведомство. Кол-центры были под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Что касается Зеленского, он прекрасно знал Ермолаева, потому что выступал на корпоративах, на дне рождения у Ермолаева. Ермолаев чувствовал себя более-менее спокойно, пока к власти не пришел Зеленский. Заметьте, Ермолаев отказался от украинского гражданства не в 2014 году, не при экс-президенте Украины Петре Порошенко, а в 2019 году. Это говорит о том, что состоялся первый большой конфликт Ермолаева и Зеленского. А в 2023 году Зеленский наложил на него санкции. Понятно, что этот конфликт надо было разрешать», — сказал Олейник.
Собеседник НСН добавил, что в ближайшем будущем Зеленский организует крупную провокацию, чтобы отвлечь внимание от покушения на Ермолаева.
«Не исключаю, что Ермолаев был готов дать показания о коррупции Зеленского в Европарламенте, что он хотел пойти на сделку с Национальным антикоррупционным бюро Украины, что мог быть сговор между Ермолаевым и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Может быть, были нарушены какие-то договоренности, и Зеленский дал команду устранить Ермолаева. Это классическая схема, когда Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины выполняет преступные функции, уничтожает через своих агентов тех, кто мешает или пытается изобличить того же Зеленского. А чтобы покушение поскорее забылось, в ближайшее время надо ожидать очень серьезную провокацию. Исполнительница теракта уже найдена мертвой, сотрудник ГУР, которого обвинили в ее убийстве, тоже вряд ли долго проживет. Зеленский не заинтересован в расследовании, поскольку выйдет на самого себя. Начнутся удары по гражданским объектам, и все забудут про Ермолаева», — подчеркнул бывший парламентарий.
7 июля под Киевом было обнаружено тело Анастасии Березовской, которую называли исполнительницей теракта в Монако. По итогам следственных действий некий сотрудник ГУР сознался в убийстве женщины при участии второго фигуранта.
Олейник предсказал реакцию на покушение на Ермолаева в Европе.
«Кол-центры Ермолаева нанесли ущерб Европе на 100 млн евро. Скорее всего, в первую очередь грабили украинцев, находящихся на Западе. Кто-то будет возмущаться и требовать расследования, потому что непонятно, что ждет Европу, если туда пойдут те, кто сегодня воюет. Предполагаю, что после окончания военного конфликта Европа наглухо закроет и даже заминирует границу, потому что все те, кто сегодня грабит людей на Украине, рванут в Европу, туда же перенесут и свои методы. Партия “Альтернатива для Германии” будет пытаться прийти к власти в ФРГ, и немцы их поддержат. Думаю, и во Франции уже все поняли, что прятаться негде, у Монако больше нет репутации спокойной территории для богачей, оно превращается в Гуляйполе. А по Зеленскому, полагаю, есть решение заменить его на того же Залужного», — подытожил он.
Ранее депутат палаты представителей Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил в интервью изданию «Известия», что покушение на Ермолаева связано с коррупцией на Украине. Он призвал европейские страны остановить финансовую поддержку Киева.
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