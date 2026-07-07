Причиной покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева действительно стал его давний конфликт с украинским лидером Владимиром Зеленским. Расследовать этот теракт никто не будет, чтобы не выйти на самого президента. Об этом НСН заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что от деятельности масштабной сети кол-центров Ермолаева офис Зеленского получал в пересчете на рубли примерно 1,17 млрд в месяц. Он отметил, что покушение на Ермолаева произошло после того, как платежи в офис Зеленского прекратились. Олейник подтвердил, что покушение на Ермолаева стало следствием конфликта олигарха с Зеленским.

«Все преступные схемы всегда крышует какое-то ведомство. Кол-центры были под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). Что касается Зеленского, он прекрасно знал Ермолаева, потому что выступал на корпоративах, на дне рождения у Ермолаева. Ермолаев чувствовал себя более-менее спокойно, пока к власти не пришел Зеленский. Заметьте, Ермолаев отказался от украинского гражданства не в 2014 году, не при экс-президенте Украины Петре Порошенко, а в 2019 году. Это говорит о том, что состоялся первый большой конфликт Ермолаева и Зеленского. А в 2023 году Зеленский наложил на него санкции. Понятно, что этот конфликт надо было разрешать», — сказал Олейник.