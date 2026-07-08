Американцы не поделятся с Украиной своими главными секретами, поэтому получение лицензии на производство ракет Patriot не повлияет на ход специальной военной операции, рассказал НСН военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

США планируют предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетной установки Patriot. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Матвийчук не поверил, что это изменит ситуацию на поле боя.