Полковник Матвийчук: Лицензия на Patriot не поможет ВСУ защититься от ракет

Украина ничего не добьется с помощью американских установок Patriot, заявил НСН Анатолий Матвийчук.

Американцы не поделятся с Украиной своими главными секретами, поэтому получение лицензии на производство ракет Patriot не повлияет на ход специальной военной операции, рассказал НСН военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

США планируют предоставить Украине лицензию на производство зенитно-ракетной установки Patriot. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре. Матвийчук не поверил, что это изменит ситуацию на поле боя.

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«Я не думаю, что Трамп даст ему новые технологии. Американцы бережно держат в секрете то, что приносит им прибыль, поэтому вряд ли их отдадут Украине. Скорее всего, Зеленскому предложат обыкновенные ракеты. Они выполняют какие-то функции и могут сбить самолеты, не оборудованные противоракетными маневрами и противолокационным датчиками. То, что мы применяем сегодня — “Кинжал”, “Циркон” — Patriot не остановит ввиду своих технических характеристик. К тому же, лицензионное производство — это долго. Сначала нужен завод, потом линии производства, а затем запустить сборку. Я считаю, что Трамп просто сделал подачку, чтобы Зеленский ему мне надоедал», — объяснил он.

Ранее Матвийчук поделился с НСН, как Россия ответит на 40-дневную операцию Зеленского.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ОружиеПоставкиВСУДональд Трамп

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