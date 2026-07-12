Продажи крупной бытовой техники упали из-за охлаждения рынка жилья
Жители России сократили покупки крупной бытовой техники, сообщают «Известия» со ссылкой на продавцов и экспертов.
В первой половине 2026 года продажи снизились на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное падение — до 30% — зафиксировано в сегменте встраиваемой техники. Это посудомоечные машины, варочные панели и другие устройства.
Как считают участники рынка, тенденция связана с охлаждением рынка жилья: граждане стали реже покупать квартиры и как следствие - делать ремонты, в рамках которых обычно приобретается новая техника. На фоне роста расходов потребители также стали чаще выбирать онлайн-покупки и ремонтировать бывшие в употреблении приборы вместо их замены.
Ранее было решено перенести введение техсбора с электроники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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