Продажи крупной бытовой техники упали из-за охлаждения рынка жилья

В первой половине 2026 года продажи снизились на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее существенное падение — до 30% — зафиксировано в сегменте встраиваемой техники. Это посудомоечные машины, варочные панели и другие устройства.

Как считают участники рынка, тенденция связана с охлаждением рынка жилья: граждане стали реже покупать квартиры и как следствие - делать ремонты, в рамках которых обычно приобретается новая техника. На фоне роста расходов потребители также стали чаще выбирать онлайн-покупки и ремонтировать бывшие в употреблении приборы вместо их замены.

Ранее было решено перенести введение техсбора с электроники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

