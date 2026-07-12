МО: За ночь силы ПВО сбили почти 350 БПЛА ВСУ

Минувшей ночью 12 июля российские силы ПВО ликвидировали 349 украинских беспилотников над территорией страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Украина не справляется: Почему украинские ПВО бессильны перед ударами РФ

В ведомстве рассказали, что часть дронов ВСУ была сбита над Белгородским, Брянским, Воронежским, Калужским, Курским, Липецким и Московским регионами. Кроме того, БПЛА также удалось уничтожить над Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский стянул почти все западные комплексы ПРО к Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Минобороны РФВСУБеспилотникиПВО

Горячие новости

Все новости

партнеры